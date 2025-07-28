إزالة 2472 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ26 بالفيوم (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 2472 حالة تعدٍ خلال حملات الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمراحلها الثلاث، والتي جرى تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية، وكافة الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأضاف المحافظ أن الحالات التي تمّت إزالتها شملت: 910 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 71 فدانًا و14 قيراطًا و8 أسهم، 1126 حالة متغيرات مكانية، منها: 825 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 93 ألفًا و378 مترًا مربعًا، 301 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 8 أفدنة و6 قراريط و15 سهمًا، 247 حالة تعدٍ مخالفة لشروط التقنين تحت ولاية الوحدات المحلية، منها: 130 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 32 ألفًا و26 مترًا مربعًا. 117 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 766 فدانًا وقيراطين. 189 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة "خارج المنظومة الإلكترونية للتقنين"، منها: 179 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 33 ألفًا و400 متر مربع. 10 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 22 فدانًا و10 قراريط.

وأوضح "الأنصاري" أن الحملات استهدفت مواجهة التعديات بجميع صورها والتعامل الفوري معها، وإزالة التعديات الخاصة بالمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وأكد المحافظ ضرورة تضافر جميع الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة، بجميع أجهزتها، لن تدّخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم عودة التعديات بعد إزالتها، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.