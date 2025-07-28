السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في البلينا بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمركز البلينا، دون وقوع خسائر في الأرواح، وأسفر عن إصابة 3 من أفراد الأسرة بحالات اختناق.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، بلاغًا بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني في منزل مكون من طابقين، ملك "ع. ح"، 47 عامًا عامل ومقيم بدائرة المركز.

أسفر الحريق عن إصابة كل من: "ولاء" 21 عامًا طالبة، "وجدان" 18 عامًا طالبة "نجلتي مالك المنزل"، "ش. ح"، 21 عامًا ربة منزل "زوجة نجل مالك المنزل".

جرى نقل المصابات لمستشفى البلينا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وأسفر الحريق عن احتراق سرير ودولاب ومروحة، فيما أرجع مالك المنزل سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بمروحة سقف.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.