أسوان تواصل توريد القمح بزيادة 82% عن العام الماضي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية التموين بمحافظة أسوان، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهودها لتخطي المستهدف من كميات توريد القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي لعام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحصول الحيوي.

وكشف المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت 553 ألفًا و496 طنًا، منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، بزيادة تتجاوز 82% مقارنة بنفس الفترة من موسم الحصاد في العام الماضي 2024.

وأشار "أبو القاسم" إلى أن التوريد يجري وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللذين يشددان على تشجيع المزارعين وتحفيزهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للأمن الغذائي.

وأوضح أن كميات القمح المستلمة تُورد إلى الصوامع والشون والبناكر المنتشرة داخل نطاق المحافظة، بالإضافة إلى صوامع المحافظات المجاورة التي جرى التنسيق معها لاستقبال الفائض، مثل صوامع الترامسة والمراشدة بقنا، وإسنا، وسوهاج، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.

وأكد أن المحافظة تسعى لتحقيق أرقام غير مسبوقة في موسم التوريد الجاري، في ظل ما تتمتع به من إمكانات تخزينية متطورة وشبكة نقل فعّالة، تسهم في تسهيل عملية الاستلام من المزارعين دون معوقات.







