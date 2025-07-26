محافظ أسوان يتفقد نسب الإنجاز بمشروعات المياه والصرف ميدانيًا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

حرص اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على المتابعة الميدانية للمشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف زيادة تدفقات مياه الشرب بالمناطق الساخنة، والحد من أعطال وكسور شبكات الصرف الصحي، وذلك رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، اليوم السبت.

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ هذه المشروعات من خلال عرض قدمه المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حول نسب ومعدلات الإنجاز، والجهود المبذولة لإنهاء الأعمال الجارية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المحطات والشبكات، لا سيّما في مناطق الصداقة الجديدة، والمحمودية، وقرى أبو الريش والشيخ هارون، بالإضافة إلى شرق المدينة، بإجمالي 10 مشروعات تم تنفيذها باعتمادات مالية بلغت نحو 500 مليون جنيه.

وأوضح المهندس عامر أبو حلاوة، أنه يتم تكثيف الجهود لإنهاء مشروعات الخطة العاجلة، والتي شملت الانتهاء من تطهير مآخذ المياه بمحطات: جبل شيشة، وفريال، وجبل تقوق، وفطيرة، ودراو، بهدف تحسين إنتاجية المياه، والحفاظ على عمر الطلمبات وكفاءتها وجودتها، وتقليل كمية المياه العكرة الداخلة إليها.

كما شملت الخطة إعادة تأهيل عاجل لرافع المحمودية من خلال تركيب وتشغيل 4 طلمبات جديدة كاملة بالمحركات، ولوحات الكهرباء، والمحابس، بالإضافة إلى توريد وتركيب طلمبتي رفع مياه لتغذية منطقة المعبد، إلى جانب أعمال إعادة تأهيل عاجل لرافع الصداقة المساعد.

ولفت إلى أنه تم افتتاح وتشغيل مشروع رافع العقاد، لتوفير تغذية مستدامة بمياه الشرب لحَي اللوتس (الإسكان المتميز). كما تم بالتوازي إعادة تأهيل "المطارق المائية" التي شملت: مطرقة محطة تنقية جبل شيشة، ومطرقة رافع الصداقة المساعد، ومطرقة محطة مياه الناصرية.

كما تم تعزيز الربط (الإلكتروني – الأوتوماتيكي) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية، حيث جرى الانتهاء من ربط مقياس منسوب المياه في الخزان بشاشة مراقبة داخل محطة جبل شيشة، تمهيدًا لدمج المنظومة ضمن نظام التحكم الآلي (SCADA SYSTEM) واستكمال وظائفه المختلفة.

واختتم العرض بالإشارة إلى تنفيذ مشروع ربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش، بسعة 4000 متر مكعب، وذلك بعد إنهاء الجزء المتبقي من الخط، ليصل طوله الإجمالي إلى 15 كم.







