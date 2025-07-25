محافظ القليوبية يهنئ البطلة لمار محمود بعد حصدها ذهبية الكاراتيه

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خطفت البطلة المصرية لمار محمود، لاعبة نادي القناطر ومنتخب مصر للناشئات، الأضواء بتتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه لوزن +61 كجم، وذلك خلال اليوم الأول من بطولة إفريقيا للكاراتيه المقامة بالعاصمة النيجيرية أبوجا 2025.

وبهذه المناسبة، تقدم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بخالص التهنئة إلى البطلة لمار محمود، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس تميز أبناء القليوبية وإصرارهم على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

كما وجه المحافظ، التهنئة إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، ومجلس إدارة نادي القناطر، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبوه في إعداد البطلة وتقديمها بهذا المستوى المشرف.