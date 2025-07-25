كفر الشيخ - إسلام عوض:

شهدت قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، مأساة جديدة، بعدما لقي طالب مصرعه اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابة خطيرة، نتيجة نشوب مشاجرة عنيفة بينه وبين جيرانه.

بدأت الخلافات بسبب بناء درج سلم، لتنتهي بسقوط "عبدالرحمن" (18 عامًا) غارقًا في دمه.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين، بوصول الطالب "عبدالرحمن.ع.ا.ع.ع" إلى مستشفى قلين التخصصي، مصابًا بنزيف في المخ وكدمة بالرأس وحالته سيئة للغاية، كما وصل ابن عم والده، "ياسر.ع.ع" (49 عامًا)، عامل، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وكدمات بالوجه والرأس، وحالته مستقرة، وجرى تحويلهما لاحقًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام لسوء حالتهما.

بالتحقيق مع ذوي المصابين، اتهموا كلاً من "يوسف.ج.ي.ن" (33 عامًا)، عامل، ووالديه "جمعة.ي.ن" (65 عامًا)، فلاح، و"حلمية.أ.م.س" (62 عامًا)، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بنفس العنوان، بالاعتداء، وأشاروا إلى أن المتهم الأول اعتدى على المجني عليهما بقطعة خشب، بمساعدة والديه، مما أحدث إصابتهما.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الثلاثة واقتادتهم إلى مركز شرطة قلين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

بعد مرور خمسة أيام من أحداث الواقعة، توفي المصاب الأول، الطالب "عبدالرحمن"، متأثرًا بإصابته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى كفر الشيخ العام.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث، أن المشاجرة بدأت بين والدة المجني عليه وجيرانها قبل خمسة أيام، بسبب خلافات الجيرة إثر إقبال المتهم الأول وأسرته على بناء درج سلم في منزلهم، وهو ما اعترضت عليه والدة المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات، أن المشاجرة تصاعدت لتتحول إلى تعدٍ من المتهم ووالديه على أفراد أسرة المجني عليه، مما أدى إلى إصابة الطالب بنزيف في المخ وكدمة بالرأس نتيجة التعدي عليه بجسم صلب، وإصابة ابن عم والده باشتباه نزيف في المخ وكدمات بالرأس والوجه.

وجرى إيداع جثمان الطالب في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنه، فيما تحرر المحضر رقم 7778 لسنة 2025 جنح مركز شرطة قلين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت محكمة جنح قلين حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن المتوقع صدور قرارات جديدة بعد وفاة المصاب الأول.





