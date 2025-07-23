الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، نجح فريق طبي متخصص في إجراء عملية معقدة لتركيب مفصل ركبة كامل ذي جذع قصبي لإحدى المريضات، حيث تكللت العملية بالنجاح الكامل، وحققت نتائج إيجابية منحت المريضة فرصة جديدة لاستعادة قدرتها على الحركة والتخلص من آلامها المزمنة.

استغرقت العملية عدة ساعات، وتمت باستخدام تقنيات طبية متقدمة، وبمستوى عالٍ من الدقة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

وقاد الفريق الجراحي الاستشاري الدكتور محمود علي عبد العظيم، أحد أبرز جراحي العظام، بمشاركة متميزة من كل من الدكتور عزت محمود محمد، والدكتور إسلام عمر فضل الله، والدكتور عبد الرحمن السيد يوسف.

كما تولى مهمة التخدير الدكتور محمد محمود داوود، فيما أشرفت الممرضة مس وفاء على الفريق التمريضي، الذي ضم كلًا من محمد عبد الرحمن، ومحمود صالح عبد المحسن، وقدم الفريق رعاية دقيقة وشاملة للمريضة قبل وأثناء وبعد العملية.

وجرت العملية تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد ناصف، مدير المستشفى، الذي أكد أن هذا النجاح يأتي في إطار سعي المستشفى الدائم لتقديم خدمات صحية متطورة، وحرصها على استخدام أحدث المعدات والتقنيات الطبية لتلبية احتياجات المرضى في منطقة فايد والمناطق المجاورة.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على ما تشهده مستشفى فايد التخصصي من تطور ملحوظ في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مما يعزز مكانتها كأحد الصروح الصحية الرائدة في إقليم القناة.