تنفيذا لوصيته.. بورسعيد تشيع القمص بطرس الجبلاوي من مسقط رأسه غدًا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت عائلة القمص بطرس الجبلاوي، شيخ كهنة محافظة بورسعيد وكاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد، أن صلاة الجنازة ستكون غدا الخميس بكنيسة مارجرجس الكائنة بشارع محمد على في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ومن المرتقب أن يترأس قداس الجنازة مطران بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس، بجانب لفيف من كهنة إيبارشية بورسعيد، كما أنه من المرتقب أنه سيشارك في تشييع الجثمان المئات من أهالي بورسعيد من المسيحيين والمسلمين على حد السواء، حيث أن الكاهن الراحل كان من أعظم رموز المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد.

وكان قد توفى القمص بطرس الجبلاوي عن عمر يناهز الـ 93 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه قد أوصى أن يتم دفنه في مصر ومحافظة بورسعيد على وجه الخصوص والتي عشق ترابها وضحى بسنوات عمره خلال خدمته في الدفاع عن الوطن خلال الحروب التي خاضتها مصر، وسعى بكل ما أوتي من قوة لنشر مبادئ المحبة والسلام.

وأشار القس أرميا فهمي، المتحدث الاعلامي باسم مطرانية الأقباط الارثوذكس في بورسعيد، إلى أنه من المرتقب أن يصل الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار القاهرة، ثم يتم نقله إلى بورسعيد ثم كنيسة مارجرجس ليتم إقامة مراسم الجنازة ظهر يوم الخميس.

وأكد القس أرميا، بأن ذكرى القمص بطرس الجبلاوي ستظل محبه وخير على مر السنوات، حيث كان خطيبًا مفوهًا واسع المدارك وحكيمًا وله في قلوب أبناء بورسعيد مقدار ومكانه.