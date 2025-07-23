محافظ الدقهلية يتابع إجراءات التصدي لظاهرة حرق قش الأرز (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إجراءات واستعدادات أجهزة المحافظة مبكرا للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، خلال موسم الحصاد المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة من منطلق الحفاظ على البيئة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين من الآثار السلبية لحرق قش الأرز.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه في إطار حرص المحافظة على السلامة العامة للمواطنين وفي إطار المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتقليل مصادر التلوث البيئي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة واتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق عقد اجتماعا يضم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بمقر مديرية الزراعة، مع متعهدي جمع قش الأرز بنطاق المحافظة، ومسئولي الشركة الأفريقية للأمن وإدارة المشروعات، والإدارة العامة لشئون البيئة، ومديرية الإصلاح الزراعي، وجهاز شئون البيئة فرع الدقهلية.

يذكر أن محافظة الدقهلية قامت بتوفير مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو بمركز بلقاس، وتم التنبيه المشدد على متعهدي قش الأرز بعدم الحصول على الترخيص اللازم لجمع قش الأرز دون الحصول على كافة الموافقات من جميع الجهات المعنية وأهمها التعاقد بما يفيد التخلص الآمن للمخلفات، كما تم التأكيد أن هذا العام لن يسمح مطلقا بوجود حالات حرق قش الأرز.



كما تم التنبيه على مديرية الزراعة بالدقهلية بتحديد نسب قش الأرز الواجب الاحتفاظ بها لاستخدامها في تسمين الإنتاج الحيواني بنطاق المحافظة.