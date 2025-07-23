أسيوط- محمود عجمي:

أسدلت محكمة جنايات أسيوط، الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزت محافظة أسيوط، بعد أن قضت بالسجن المؤبد لعامل قتل طفلته الرضيعة ذات التسعة أشهر، بدافع يندى له الجبين: رفضه لإنجاب الإناث.

تفاصيل الجريمة التي وقعت بقرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب، بدأت حين تلقى مركز الشرطة بلاغًا من السيدة "شيرين. ج. م"، تتهم فيه زوجها "مصطفى. أ. ك"، البالغ من العمر 28 عامًا، بالتعدي عليها وعلى طفلتهما الرضيعة "كيان"، ما أسفر عن وفاة الطفلة.

تحريات المباحث أكدت فحوى البلاغ، وكشفت عن وقائع صادمة؛ الأب طرد زوجته من المنزل بعد شجار، وترك الطفلة معه بمفردها، ليعتدي عليها بالضرب ثم يخنقها بيديه، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لا لذنب اقترفته، سوى أنها أنثى في نظره.

الصدمة لم تتوقف عند فعل القتل، بل امتدت إلى سلوك الأب بعدها، إذ قام بحمل جثة "كيان" إلى منزل والدته، محاولًا التخلص من المسؤولية، قبل أن تكشف التحريات كل التفاصيل.

وعلى مدار جلسات المحاكمة، استعرضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وقائع القضية رقم 7408 لسنة 2025 جنايات مركز أبنوب، وانتهت إلى إصدار حكمها العادل بالمؤبد على الأب القاتل، وسط حالة من الحزن والغضب خيمت على أهالي القرية، الذين لم يصدقوا أن الطفلة البريئة أصبحت ضحية جهلٍ وتعصّب أعمى من والدها.







