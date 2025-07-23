محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق محل تجاري بالقيسارية – صور

أسيوط ـ محمود عجمي:



تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، موقع الحريق الذي اندلع بأحد محال إكسسوارات التجميل بالطابق الثاني في أحد العقارات بشارع بورسعيد السكة الجديدة بحي غرب مدينة أسيوط، والذي أسفر عن احتراق محتويات المحل بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

كما تم فرض كردون أمني حول العقار، وإخلاؤه كإجراء احترازي، إلى جانب فصل المرافق عن المبنى لحين الانتهاء من أعمال التبريد والتأمين الكامل.

وخلال جولته التفقدية، وجه المحافظ رئيس حي غرب بسرعة رفع آثار الحريق ومخلفاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق وإعداد تقرير فني عاجل بشأن الواقعة.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التجارية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مشيدًا في الوقت ذاته بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وجهودهم في السيطرة على الحريق في وقت قياسي.