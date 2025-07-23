إعلان

أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المنوفية

12:05 م الأربعاء 23 يوليه 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:


أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية بأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهم على تفوقهم وتميزهم في ماراثون الثانوية العامة لهذا العام، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم.


وخلال اتصاله، أعرب المحافظ عن فخره الشديد بأبنائه المتفوقين، مؤكدًا أنهم شرفوا أهالي المحافظة بتفوقهم ونجاحهم المتميز، متمنياً لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم، ومقدمًا لأسرهم الشكر والتقدير علي ما بذلوه من جهد وتوفير سبل التفوق لهم ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز واستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.


وأشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين ورعاية النابغين، موضحًا أن هذا التفوق هو نتاج منظومة متكاملة من الأسرة والمدرسة والإرادة الشخصية للطالب ، واختتم المحافظ تهنئته برسالة للطلاب: "أنتم أمل مصر ومستقبلها.. استمروا في طريق العلم والمعرفة، ونحن دائمًا داعمون لكم".


وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم وفرحتهم على تلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية وحرصه على تقديم التهنئة ومشاركتهم فرحتهم، مؤكدين على استمرار النجاح والتميز لتحقيق أحلامهن وصناعة مستقبل واعد ومشرق في خدمة وطنهم.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون المنوفية أوائل الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)