تكريم مسعف وفني أنقذا سيدة في ولادة طارئة داخل سيارة إسعاف بقنا (صور)

قنا – عبدالرحمن القرشي:

كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الاثنين، المسعف الشاذلي محمد أحمد وفني القيادة عمار محمد يوسف، تقديرًا لجهودهما في التعامل الاحترافي مع حالة ولادة طارئة داخل سيارة إسعاف بقرية خزام بمركز قوص، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد فؤاد مدير هيئة الإسعاف بقنا، والمستشار القانوني للهيئة الدكتور مأمون عبدالحفيظ.

وجاء التكريم بعد استجابة سريعة من طاقم الإسعاف عقب تلقي بلاغ من غرفة العمليات بشأن سيدة دخلت مرحلة ولادة حرجة أثناء نقلها إلى مستشفى قوص المركزي.

وتمكن المسعف من إجراء عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف بنجاح، مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأم والمولود حتى الوصول إلى المستشفى، وسط دعم لوجستي من فني القيادة الذي اختار أقصر الطرق لضمان وصول سريع وآمن.

المفارقة اللافتة أن المسعف ذاته سبق وأن أشرف على ولادة السيدة نفسها في مرة سابقة، ما أضفى بُعدًا إنسانيًا على الواقعة. وأشاد المحافظ بمستوى الكفاءة والالتزام الذي أبداه فريق الإسعاف، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النماذج المشرفة في القطاع الصحي.

وأعرب المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم، معتبرين أن ما قاموا به واجب مهني وإنساني يُحتمه الضمير والمسؤولية تجاه المواطنين.