قتلهم أخاه.. الأم وجنينها يلحقان بالزوج ضحية جريمة الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

اتسعت دائرة المأساة العائلية التي شهدتها مدينة الفيوم، اليوم الإثنين، لترتفع حصيلة الضحايا إلى ثلاثة أشخاص، بعد وفاة الزوجة الحامل وجنينها، متأثرةً بطعنات تلقتها على يد شقيق زوجها، الذي كان قد أقدم على قتل شقيقه في وقت سابق اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل رجل داخل مسكنه وإصابة زوجته بجروح خطيرة. وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني (أحمد د. م، 45 عامًا) دخل في خلاف مع شقيقه المجني عليه (حسين د. م، 42 عامًا) بسبب أعمال ترميم منزلية، ليتطور النزاع إلى جريمة قتل مروعة.

وفقًا للمصادر الأمنية، فإن الجاني لم يكتفِ بطعن شقيقه، بل اعتدى أيضًا على زوجته الحامل أثناء محاولتها الاستغاثة، مما تسبب في وفاتها ووفاة جنينها فور وصولها إلى المستشفى.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لإجراء التشريح وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق. كما أصدرت أمرًا بسرعة ضبط المتهم الهارب لاستكمال التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

قتل أخوه عشان "شباك".. ماذا حدث في الفيوم؟