وزير الصحة يشهد تدشين مشروع الرعاية المنزلية بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية في محافظة الإسماعيلية، شملت المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية ومركز 30 يونيو المتخصص في أمراض الكُلى والمسالك البولية، وذلك بمرافقة اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات الوزارة.

اطّلع الوزير خلال الجولة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي، والذي يضم 400 سرير، و84 سرير عناية مركزة، و13 غرفة عمليات، و6 معامل طبية، إلى جانب 32 حضّانة للمبتسرين. كما تفقد الوزير أعمال تجهيز المخزن الاستراتيجي لفرع الهيئة بالمحافظة، بمساحة 1440 مترًا مربعًا، موزعة على ثلاثة طوابق.

شملت الجولة أيضًا تفقد وحدة السكتة الدماغية الحاصلة على اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، إلى جانب أقسام الطوارئ، الجراحات العامة والتخصصية، النساء والتوليد، الأطفال، الأنف والأذن، الرمد، المخ والأعصاب، القلب، الجهاز الهضمي، الجلدية، والعلاج الطبيعي.

وفي سياق متصل، شهد الوزير تدشين المرحلة الأولى من مشروع الرعاية الصحية المنزلية تحت شعار "رعايتك في بيتك"، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل منازلهم، وذلك من خلال الرقم الساخن 15305، كما تم الإعلان عن أولى سيارات "الهوم كير" ضمن المبادرة الجديدة.

كما استمع الوزير إلى شكاوى وآراء عدد من المرضى خلال جولته، في إطار سعي الوزارة لتحسين تجربة متلقي الخدمة الصحية، وتذليل العقبات أمام المرضى وذويهم.

وفي ختام الزيارة، تفقد الدكتور عبدالغفار مركز 30 يونيو التابع للمجمع الطبي، واطلع على تجهيزات العيادات الخارجية، وبنك الدم، والطوارئ، وغرف العزل الخاصة بزراعة الكُلى. ويضم المركز 16 سريرًا داخليًا، و8 أسرة رعاية مركزة، وغرفتين للعمليات، ما يعزز من قدرته على تقديم خدمات غسيل الكُلى والجراحات التخصصية للمواطنين في الإسماعيلية والمناطق المحيطة.

كما وجه الوزير بسرعة تسليم مبنى مستشفى التأمين الصحي القديم، الذي يخضع حاليًا لأعمال تطوير، إلى هيئة الرعاية الصحية، لتحويله إلى مستشفى تخصصي لإعادة التأهيل الطبي. ويُقام المشروع على مساحة 18,700 متر مربع، بتكلفة تُقدر بنحو 537 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ فيه 40%.

ويضم المبنى أقسامًا خدمية شاملة تشمل أشعة، تعقيم، صيدلية مركزية، مغسلة، ورش، ومخازن، إضافة إلى 50 سرير إقامة داخلية، ومحطة كهرباء، وخزانات مياه وصرف، فضلًا عن خدمات علاجية متنوعة، من بينها العلاج الطبيعي والمائي، تقويم العظام، الأطراف الصناعية، تأهيل القلب والعلاج بالأكسجين، والتقييم العصبي والحركي، بالإضافة إلى 18 عيادة خارجية.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي.