"100 يوم صحة" تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 464 ألف مواطن بالشرقية

الشرقية ياسمين عزت

شهدت محافظة الشرقية جهودًا مكثفة من الفرق الطبية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، حيث تم تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 464 ألف مواطن خلال ستة أيام فقط من انطلاق المبادرة، وذلك من خلال انتشار الفرق الثابتة والمتحركة في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص القيادة السياسية على دعم صحة المواطن المصري، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، في إطار استكمال سلسلة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة انطلقت في المحافظة يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري، وتستمر على مدار 100 يوم متواصل، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجالات العلاج والوقاية وتنظيم الأسرة والتطعيمات وخدمات صحة المرأة، وغيرها من الخدمات المجانية.

وأشار إلى أن المبادرة هذا العام تشهد إضافة أنشطة جديدة، أبرزها "دوري 100 مليون صحة الرياضي"، الذي يقام لأول مرة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويتضمن بطولات رياضية متنوعة منها كرة القدم الخماسية، سباق كراسي متحركة، مسابقات جري جماعي، بهدف تعزيز مفهوم الوقاية وربط الصحة بالنشاط البدني، خاصة بين الشباب وذوي الهمم.

ومن جانبه، أكد محمود عبد الفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، أن الفرق الطبية قدمت خدمات المبادرة خلال اليوم السادس لـ 18,475 مواطنًا من خلال الفرق المتنقلة، و13,988 مواطنًا داخل وحدات الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم العلاج لـ 37,332 حالة داخل المستشفيات.

كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 11,122 منتفعة، والتثقيف الصحي والتوعية لأكثر من 9,210 مواطنًا بمشاركة فرق التواصل المجتمعي والمثقفين الصحيين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتوجيههم إلى أقرب مكان لتلقي الخدمات المجانية.

وتواصل مديرية الصحة بالشرقية تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بكامل طاقتها، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية.