أستاذ اقتصاد: توقعات بخفض تاريخي لأسعار الفائدة وانحسار التضخم

كتب : داليا الظنيني

11:43 م 14/01/2026

الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الصعود الطفيف الذي سجلته معدلات التضخم في نهاية عام 2025 لا يستدعي القلق، واصفاً إياه بالظاهرة "الموسمية" التي تتكرر سنوياً ولا تعبر عن انحراف في المسار النزولي العام للأسعار.

وأوضح الكيلاني، في سياق تحليل اقتصادي عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن الأسواق تشهد في شهر ديسمبر من كل عام تحركات استباقية من قبل المصنعين والموردين لترتيب أوضاعهم مع بداية العام الجديد، مما يؤدي إلى تذبذبات محدودة في المؤشرات، مع ملاحظة تباين طبيعي في مستويات الأسعار بين المناطق الحضرية والريفية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشهد المالي في عام 2026 سيتشكل بناءً على ركائز أساسية، أبرزها ثبات تكاليف التصنيع واستقرار إمدادات الطاقة، لافتاً إلى غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية أو اضطرابات الشحن في الوقت الراهن، مما يعزز من فرص الاستقرار المحلي.

وأشار إلى أن هذا المناخ الإيجابي، مدعوماً بتحسن أداء العملة المحلية، سيعطي الضوء الأخضر للبنك المركزي لتبني سياسة نقدية توسعية، تتضمن تقليصاً "غير مسبوق" في أسعار الفائدة؛ وهو ما من شأنه أن يضخ دماءً جديدة في عروق القطاع الصناعي ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى.

