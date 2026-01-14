إعلان

ترامب يرفض استبعاد العمل العسكري في إيران: سنراقب ونرى

كتب-عبدالله محمود:

11:39 م 14/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد اللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران، مؤكداً أن إدارته ستتابع التطورات عن كثب في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالبيت الأبيض، إنه تلقى معلومات تفيد بأن إيران لا تخطط لتنفيذ عمليات إعدام، مضيفاً: "سنراقب ونرى ما ستؤول إليه الأمور. لكننا تلقينا بياناً جيداً جداً من أشخاص مطلعين على ما يجري"، وذلك رداً على سؤال وجه مراسل "سي أن أن" بشأن استبعاد خيار الضربة العسكرية.

وفي حديثه إلى مراسلة شبكة "سي إن إن"، قال ترامب: "لقد تم إبلاغنا من قبل مصادر مهمة للغاية من الجانب الآخر، وقالوا إن عمليات القتل قد توقفت ولن يتم تنفيذ عمليات الإعدام".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كان من المفترض أن تُنفذ العديد من الإعدامات اليوم، ولكن يبدو أنها لن تُنفذ. وسنكتشف ذلك. أعني، سأكتشف ذلك بعد هذا، وستكتشفونه أنتم أيضاً. لكننا تلقينا معلومات من مصادر موثوقة، وآمل أن يكون ذلك صحيحا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي استبعاد العمل العسكري في إيران العمل العسكري ضد إيران ترامب خلال مؤتمر صحفي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينهم المصريون.. ما حقيقة وقف جميع تأشيرات الدخول لأمريكا لمواطني 75 دولة؟
شئون عربية و دولية

بينهم المصريون.. ما حقيقة وقف جميع تأشيرات الدخول لأمريكا لمواطني 75 دولة؟
ضبط شاب ظهر في فيديو متداول يطلق أعيرة نارية بالطريق العام بقنا
أخبار المحافظات

ضبط شاب ظهر في فيديو متداول يطلق أعيرة نارية بالطريق العام بقنا
""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر
أخبار مصر

الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان