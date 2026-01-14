ترامب يرفض استبعاد العمل العسكري في إيران: سنراقب ونرى

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد اللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران، مؤكداً أن إدارته ستتابع التطورات عن كثب في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالبيت الأبيض، إنه تلقى معلومات تفيد بأن إيران لا تخطط لتنفيذ عمليات إعدام، مضيفاً: "سنراقب ونرى ما ستؤول إليه الأمور. لكننا تلقينا بياناً جيداً جداً من أشخاص مطلعين على ما يجري"، وذلك رداً على سؤال وجه مراسل "سي أن أن" بشأن استبعاد خيار الضربة العسكرية.

وفي حديثه إلى مراسلة شبكة "سي إن إن"، قال ترامب: "لقد تم إبلاغنا من قبل مصادر مهمة للغاية من الجانب الآخر، وقالوا إن عمليات القتل قد توقفت ولن يتم تنفيذ عمليات الإعدام".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كان من المفترض أن تُنفذ العديد من الإعدامات اليوم، ولكن يبدو أنها لن تُنفذ. وسنكتشف ذلك. أعني، سأكتشف ذلك بعد هذا، وستكتشفونه أنتم أيضاً. لكننا تلقينا معلومات من مصادر موثوقة، وآمل أن يكون ذلك صحيحا".