كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيرأس الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الأسبوع المقبل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض بدء "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل تشكيل حكومة تكنوقراطية فلسطينية جديدة.

وأكد المسؤولون، أن واشنطن أرسلت دعوات لعدة دول للانضمام للمجلس الذي سيشرف على الحكومة الجديدة، معربين عن أملهم في تأسيسه رسميا خلال أيام.

ومن المقرر أن يكون المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف ممثلا للمجلس على الأرض للإشراف على نزع السلاح وإعادة الإعمار.

مع ذلك، لم تعلن واشنطن عن تشكيلة "قوة الاستقرار الدولية"، لكن التوقعات تشير إلى أن إندونيسيا والمغرب ستكونان المساهمين الرئيسيين بالقوات.

وأعلنت مصر اليوم عن تشكيل الحكومة التكنوقراطية برئاسة علي شعث نائب وزير النقل السابق، والتي تتكون بالكامل من أعضاء من غزة.

ورحب حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، بالخطوة داعيا لربط المؤسسات بالضفة لتجنب "الانقسام".

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، تخلي حماس عن سلاحها وانسحاب إسرائيل، وهي خطوة يراها البيت الأبيض ضرورية لمنع اندلاع حرب جديدة، مستغلا انشغال إيران باحتجاجاتها الداخلية الذي قد يضعف دعمها لحماس، وفقا لـ"أكسيوس".

وصرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن واشنطن تتوقع من حماس "الامتثال الكامل"، بما في ذلك إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي، محذرا من "عواقب وخيمة" حال عدم التزامها.

ورغم تلبية 100% من الاحتياجات الغذائية لأول مرة منذ 2023، تواجه غزة أزمة إيواء حادة؛ إذ ترفض إسرائيل إدخال الخيام الكبيرة بدعوى استخدام أعمدتها المعدنية في تصنيع الأسلحة، بينما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في العراء.