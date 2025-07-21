قدم 2.5 مليون خدمة.. معمل حكومي يحصل على الاعتماد الدولي ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل معمل مجمع الشفاء الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، على شهادة الاعتماد الدولي طبقًا للمواصفة الحديثة ISO 15189، وذلك من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك EGAC".

وتصبح محافظة بورسعيد بذلك لأول مرة ضمن المحافظات التي تضم معملًا طبيًا معتمدًا دوليًا وفق أحدث مواصفات الجودة المعملية - بحسب ما أعلنته هيئة الرعاية الصحية في بيان لها.

وإليكم أبرز المعلومات عن معمل ومجمع الشفاء الطبي في بورسعيد:

- تجاوز عدد الفحوصات والتحاليل التي قدمها المعمل منذ افتتاح مجمع الشفاء وحتى الآن تجاوز 2.5 مليون خدمة.

- يُعد هذا المعمل هو الثاني ضمن منشآت هيئة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية الذي يحصل على هذا الاعتماد الدولي.

- يتضمن الاعتماد الاعتراف الدولي بالنتائج الصادرة عن المعمل وكفاءة الإجراءات المعملية من لحظة استقبال المريض وسحب العينة مرورًا بكافة خطوات الفحص والاختبار وحتى إصدار النتائج بدقة ووفق معايير السلامة والصحة المهنية والجودة.

- يتم إجراء تقييم منتظم للأجهزة والجودة الداخلية والخارجية وتقييم لكفاءة الكوادر البشرية.

- يضم مجمع الشفاء الطبي 152 سريرًا إلى جانب 6 صيدليات و10 عيادات خارجية.

- يضم المعمل الرئيسي في مجمع الشفاء الطبي تخصصات: الكيمياء الاكلينيكية، وأمراض الدم، المناعة والطفيليات، معمل الهرمونات، وبنك الدم.