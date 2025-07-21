جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى فريق من معهد بحوث الموارد المائية زيارة ميدانية إلى محطة بحوث الموارد المائية بمدينة طور سيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك لمتابعة الأداء الفني والبحثي وتقييم حالة الزراعات القائمة تمهيدًا لتطويرها.

وضم الوفد العلمي الدكتور خالد جابر والدكتور وليد مبروك، وكان في استقبالهم الدكتور وائل إبراهيم، مسئول المكتب الفرعي لمعهد الموارد المائية بجنوب سيناء، الذي أكد في تصريحات خاصة أن الزيارة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة لرفع كفاءة المحطة، التي تُعد من المراكز المحورية للبحث العلمي في مجالي الموارد المائية والزراعة داخل المحافظة.

وأوضح "إبراهيم" أن الفريق قام بتنفيذ عدد من الإجراءات البحثية أبرزها تنسيق الزراعات، وأخذ عينات من التربة والمياه لتحليلها وقياس درجة الملوحة، في إطار تحديد أنسب المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها في بيئة المحطة، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد الطبيعية في المنطقة.

وأضاف "إبراهيم" أن محطة بحوث الموارد المائية بطور سيناء تلعب دورًا محوريًا في خدمة أهالي جنوب سيناء، إذ تُعد مركزًا للتجارب الزراعية والبحثية في مجالات الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية، وتحسين سلالات الماشية، إلى جانب مساهمتها في تقديم الدعم الفني للمزارعين، ونشر تقنيات تحلية المياه المالحة ومكافحة التصحر.

وأكد "إبراهيم" أن تطوير المحطة سيسهم في توفير فرص عمل للسكان المحليين، ورفع مستوى المعيشة، والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الأبحاث الجارية بها تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وكل متر من الأراضي الصالحة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في جنوب سيناء.