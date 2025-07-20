الأقصر تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

الأقصر - محمد محروس:

وجّه محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، الأجهزة التنفيذية في المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مع التركيز على توفير كافة سبل الراحة والأمان للناخبين.

تأمين اللجان وتسهيلات للناخبين

وشدد المحافظ على ضرورة تأمين محيط اللجان الانتخابية عبر تكثيف أعمال النظافة، ورفع الإشغالات، وتحسين كفاءة الطرق والإنارة المؤدية إليها.

كما تضمنت التوجيهات مراجعة وسائل الإطفاء وتوفير مصادر كهرباء احتياطية لضمان عدم انقطاع التيار أثناء عملية التصويت.

وفي إطار التيسير على المواطنين، وجه عمارة بتجهيز المقار الانتخابية بمظلات وأماكن انتظار ملائمة، مع توفير عدد من الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، وتمركز سيارات الإسعاف في نقاط حيوية للتعامل مع أي طارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور نائبه، والسكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنية، للوقوف على الجاهزية النهائية لكافة القطاعات الخدمية قبل انطلاق العملية الانتخابية.