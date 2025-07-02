الفيوم - حسين فتحي:

تعيش قرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، حالة من السخط والغضب على أصحاب مدشة تسببوا فى ترويع أبناء القرية، مما أدى إلى مصرع طفل وإصابة 12 آخرين بينهم طفلين.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع طفل وإصابة 10 من الرجال إضافة إلى طفلين، جرى الدفع بـ14 سيارة إسعاف وسيارتي مطافئ تابعتين لإدارة الحماية المدنية.

كشفت التحريات التى قادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف كل من: العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن المدشه مملوكة لورثة شعبان كربوش والتى تقام على مساحة 200 متر وهى عبارة عن مبنى القديم.

وأضافت التحريات أن أصحاب مدشة طحن البذور، قاموا بتخزين حوالي 90 طن من الذرة البيضاء الصفراء، مما تسبب في زيادة الأحمال على حوائط المباني المتهالكة.

أوضحت التحريات أن حوائط المدشة أنهارت على العمال داخل المبنى، بالإضافة إلى الأطفال الذين كانوا يلهون بالشارع وهو ما أدى إلى وفاة الطفل محمد أحمد محمد 9 سنوات.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، والتأمين الصحى، كما جرى القبض على أصحاب المدشة وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.