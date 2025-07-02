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بعد التقلبات الجوية.. درجات الحرارة تُسجل انخفاضًا اليوم بالشرقية

05:45 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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  • عرض 5 صورة
    درجات الحرارة تُسجل انخفاضًا اليوم بالشرقية
  • عرض 5 صورة
    درجات الحرارة تُسجل انخفاضًا اليوم بالشرقية
  • عرض 5 صورة
    درجات الحرارة تُسجل انخفاضًا اليوم بالشرقية
  • عرض 5 صورة
    درجات الحرارة تُسجل انخفاضًا اليوم بالشرقية
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الشرقية - ياسمين عزت:

سجلت درجات الحرارة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، انخفاض نحو درجتين مئويتين مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، فضلًا عن استقرار الطقس بعدما شهدت أنحاء المحافظة تقلبات جوية وأمطار غزيرة ضربت عددًا من المدن والمراكز، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من كسح كميات مياه الأمطار من الشوارع ومهدت الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات حرارة الطقس في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى سجلت 38 درجة مئوية بينما الحرارة المحسوسة تسجل 37 درجة مئوية فيما تسجل الدرجة الصغرى 23 درجة مئوية.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضًا بنحو درجتين مئويتين. بينما تسير الرياح بسرعة 10كم/الساعة وتسجل الرطوبة 25% وغير متوقع سقوط أمطار.

وضربت محافظة الشرقية، أمس الثلاثاء، موجة طقس متقلبة إذ سجلت الرياح سرعة نحو 18كم /الساعة ما تسبب في هبوب رياح محملة بالأتربة فضلا عن تساقط أمطار غزيرة تراكمت في الشوارع الأمر الذي دفع محافظ الشرقية تفقد الشوارع والإشراف على كسح المياه بتواجد رؤساء المحليات فضلا عن مشاركة قوات الحماية المدنية لكسح المياه وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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درجات الحرارة بمحافظة الشرقية التقلبات الجوية بالشرقية استقرار الطقس
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