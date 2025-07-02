ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب ميكروباص جمصة

الدقهلية -رامي محمود:



ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق رافد (المنصورة ـ جمصة) أمام المنطقة اللوجيستية بمركز طلخا محافظة الدقهلية، إلى حالتي وفاة و10 مصابين، وذلك بعدما انفصلت العجلة اليسرى من الخلف الميكروباص وجرى إيداع الجثمانين ثلاجة حفظ الموتى والمصابين بمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.



وأدى الحادث إلى وفاة كل من:"محمد عبدالعاطي أحمد، 45 عاما، ومقيم مركز سمنود بمحافظة الغربية، وعوض محمد المنسي، 55 عاما، ومقيم مركز بلقاس".



فيما أصيب: "أيمن ابراهيم طه، 56 عاما، ومقيم بلقاس ومصاب بنزيف داخلي بالبطن وكسر بالضلوع، حنين عبداللطيف رزق، 19 عاما، مقيمة بلقاس، كسر بالعمود الفقري وكسر بالضلوع، وأسماء محسن عبدالسميع، 29 عاما، مقيمة بلقاس، مصاب بكسر في العمود الفقري وكسر بالساق، نورهان هاني عبدالحليم، 22 عاما، مقيمة بلقاس، ومصابة بخلع بالكتف الأيسر، أماني يوسف صباح، 28 عاما مقيمة الستاموني، مصابة بخلع في الكتف الايمن، وشيماء السيد أبو زيد، 19 عاما، مقيمة الستاموني، مصابة بخلع بالكتف الأيمن".



كما أصيبت: "نادية حسن مصباح 19 عاما مقيمة قرية المركزية ومصاب باشتباه كسر بالترقية وجرح بالجانب الايسر، عماد السيد يوسف، 44 عاما، مقيم بلقاس، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم،مريم يحى حامد، 44 عاما، مقيمة بلقاس مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ونورهان ياسر عبدالغفار، 23 عاما مقيمة بلقاس كدمات وسحجات".



وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص علي طريق جمصة- المنصورة أمام المنطقة اللوجستية بطلخا قادم من ناحية مدينة جمصة.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد محمد فوزي، رئيس المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين أن سبب الحادث انفصال العجلة اليسرى من الخلف مما تسبب في انقلاب السيارة واصطدامها بـ نيو جيرسي بمنتصف الطريق مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.