بالصور- مدينة دهب تستقبل الفوج الثالث من مبادرة "اكتشف مصر"

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، فعاليات الفوج الثالث من الموسم السابع للمبادرة القومية الرائدة "اكتشف مصر – Explore Your Egypt"، بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة واسعة من النشء ومرافقيهم من مختلف محافظات الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وتُعد المبادرة إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها الوزارة بهدف تعميق وعي النشء والشباب بتاريخ مصر، ومعالمها الحضارية والبيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز روح الانتماء والمواطنة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن فعاليات برنامج المبادرة بمدينة دهب تتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية والمجتمعية والثقافية، أبرزها حملات لنظافة وتجميل الشواطئ، وورش توعوية للحفاظ على المحميات الطبيعية، زيارات ثقافية وترفيهية للمواقع التراثية، عروض سينمائية وموسيقية مفتوحة في الهواء الطلق، بمشاركة شباب متطوعين، لتعزيز مفهوم القيادة المجتمعية والمسؤولية الذاتية لديهم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة تهدف إلى تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الهوية المصرية من خلال التعريف بتاريخ مصر الحضاري، وإبراز المشروعات القومية الكبرى التي جرى تنفيذها والجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ودعم السياحة الداخلية خاصة السياحة البيئية، وغرس ثقافة العمل التطوعي كأحد ركائز التنمية المستدامة، وتقديم أنشطة ترفيهية وتثقيفية في مواقع عامة وأثرية، ورفع الوعي البيئي والسلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر، أن تنفيذ المبادرة يجري بالتعاون مع مجموعات شبابية متخصصة في مجال التخطيط وتنظيم الفعاليات، ضمن توجه وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وإشراكهم في قيادة المبادرات المجتمعية، بما يُرسخ لديهم قيم الريادة والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

ويرتكز برنامجها على أربعة محاور أساسية، وهم " التعريف بالمشروعات القومية والإنجازات الوطنية، غرس قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالفخر بالتاريخ المصري، تنشيط السياحة البيئية كأداة من أدوات التنمية المستدامة.

تستهدف المبادرة خلال الموسم السابع أكثر من 12,000 مشارك من النشء والشباب المصري، إلى جانب مئات المشاركين من الجنسيات الأجنبية، فيما يُتوقع أن يصل الأثر غير المباشر إلى أكثر من 20 مليون مستفيد عبر التغطية الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يفتح آفاقًا واسعة لنشر رسائل المبادرة على المستوى المجتمعي.

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، عبر برنامج شامل يجمع بين الترفيه، والتثقيف، والتمكين البيئي والمجتمعي، مما يُسهم في تعزيز وعي المشاركين بتاريخ وطنهم، وترسيخ شعورهم بالفخر والانتماء الوطني.