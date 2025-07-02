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4 مصابين في تصادم سيارتين على الصحراوي الغربي بأسيوط

01:29 م الأربعاء 02 يوليه 2025

أسعاف

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أسيوط ـ محمود عجمي:


أُصيب أربعة أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط.


وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن تصادم سيارتين ملاكي، وأسفر عن إصابة كل من: أحمد حسن عبد الرحيم (50 عامًا)، ومحمد أحمد حسن (21 عامًا)، والأمير أحمد (32 عامًا)،وإبراهيم أحمد (32 عامًا) وجميع المصابين من مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.




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أسيوط حادث تصادم مديرية أمن أسيوط
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