الموج 2.25 متر.. هل تأثرت شواطئ الإسكندرية بمزاعم تسونامي؟- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لم تلق مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عبر السوشيال ميديا، بشأن مزاعم احتمالية وقوع نشاط غير طبيعي وزلازل في البحر المتوسط صدى على أرض الواقع بشواطئ الإسكندرية.

وشهدت شواطئ عروس البحر المتوسط الممتدة من أبو قير وحتى أبو تلات، اليوم الأربعاء، إقبالًا من المصطافين والزوار من مختلف محافظات الجمهورية، ورحلات اليوم الواحد.

ويقضي المصطافون أوقات من الاستجمام والراحة ونزول البحر على مدار اليوم، وأحيانًا حتى ساعات الليل، خاصة بشواطئ سيدي بشر وميامي والمندرة، دون ما يدعو للقلق.

الموج 2.25 متر

وتشير الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاعها بين 1.25 إلى 2.25 متر، اليوم، بكافة السواحل الشمالية الغربية، وبينها الإسكندرية.

ويسود طقس حار رطب على الإسكندرية، مشمس مع بعض الغيوم، إذ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد تعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس.

فرص الأمطار

وأكدت الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد مع تلاشي فرص سقوط الأمطار، فيما ترتفع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 31 درجة مئوية للعظمى، و23 درجة مئوية للصغرى، والمحسوسة 34 درجة، فيما تبلغ سرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة 61%.

حواجز الأمواج

ووفقًا لجولات وتقارير مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ومتابعة حالة البحر، اليوم، رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الصفراء للسباحة في الأماكن الآمنة.

ورفعت الشواطئ التي اكتملت بها حواجز الأمواج وعددها 8 شواطئ هي "محمود سعيد، جزيرة الدهب، البوريفاج، العصافرة، إسكندر، وانلي، طاحونة المندرة، عروس البحر" الرايات الخضراء.

أبراج المراقبة

ورفعت أبراج المراقبة بشواطئ العجمي وغرب الإسكندرية الرايات الصفراء والتي تعني أن البحر متاح للنزول في الأماكن الآمنة للسباحة مع متابعة توجيهات رجال الإنقاذ.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

أقل من المتوسط

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغالات على الشواطئ لا تزال أقل من المتوسط خلال الصباح مع توقعات بارتفاعها خلال الساعات المقبلة، داعية المواطنين إلى الاستجمام أمام البحر والاستمتاع بالشواطئ.

ووجهت تعليمات إلى المصطافين بضرورة عدم دفع إكرامية والحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظًا على الآداب العامة.

علوم البحار

كان المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات أكد أن أجهزة الرصد التابعة له لم تسجّل أي أنشطة زلزالية أو ظواهر غير طبيعية في البحر المتوسط، نافيًا تمامًا وجود مؤشرات تدعو للقلق.

وقالت الدكتورة عبير منير، رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات بالإسكندرية، إن الأجهزة العلمية المتخصصة في قياس تغيرات منسوب البحر، والتابعة للمعهد، لم ترصد حتى اللحظة أي نشاط غير طبيعي، مشددة على أن الوضع الراهن في البحر المتوسط مستقر تمامًا من الناحية الجيولوجية، ولا توجد إشارات تشير إلى احتمال وقوع زلازل أو موجات تسونامي.