محافظ الدقهلية يواصل جولات المخابز في طلخا.. وتوجيه عاجل لكسر الزحام

الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة على المخابز بمركز طلخا، وذلك لليوم الثاني على التوالي لتفقد مخابز المدينة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، وعدم تجميع البطاقات.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة ومركز طلخا، والتقى بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وإلى مطالبهم، وبسبب وجود تزاحم على مخبز قرية كفر الطويلة.

وكلف المحافظ، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بإصدار ترخيص لفرن جديد لتخفيف الازدحام عن المخبز الكائن بالقرية.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية مخبز قرية بطرة وتأكد من مطابقة وزن الرغيف، ووجه بتحسين جودة رغيف الخبز، كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى، للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع القرى للوقوف على مستوى النظافة العامة فيها وأبدى رضاه عنها.

وكلف مرزوق، اسلام النجار، رئيس مركز ومدينة طلخا بزيادة عدد جرارات جمع القمامة بقرية كفر الطويلة لزيادة القدرة الاستيعابية لكميات القمامة المتولدة أولا بأول.