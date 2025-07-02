الشرقية - ياسمين عزت:

تابع الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أعمال الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل المجلس الطبي العام بمدينة الزقازيق، تنفيذًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 197 لسنة 2025.

رافق وكيل الوزارة خلال جولته الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، حيث تفقدا انتظام العمل داخل لجان الكشف، بحضور الدكتورة إيناس حمدي مديرة المجلس الطبي، واطمأنا إلى جاهزية الفرق الطبية والتجهيزات، مؤكدين على حسن استقبال المرشحين وتوفير سبل الراحة لهم.

وشدد جميعة على الدقة في أعمال التسجيل الإلكتروني وسرية البيانات، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعتماد التقارير الطبية ورفعها عبر الموقع الرسمي: اضغط هنا

وأشار إلى أن الكشف يشمل الفحوصات العامة والنفسية وتحاليل المخدرات والمسكرات، بالتعاون مع المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لضمان استيفاء الشروط الصحية اللازمة للترشح.

وأوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، أنه تم تخصيص 6 مقرات معتمدة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بالمحافظة، تشمل المجلس الطبي العام، ومستشفى الأحرار، ومستشفى القنايات، ومستشفى فاقوس، ومستشفى أبو كبير، ومستشفى بلبيس، مع استمرار المتابعة الميدانية من قيادات الصحة لضمان تقديم خدمة دقيقة ومنظمة.