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انقلاب سيارة نقل وتصادم أعلى كوبري المستقبل بالإسماعيلية

12:00 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

انقلاب سيارة نقل - ارشيفية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم مروع إثر انقلاب سيارة نقل في منتصف الطريق أعلى كوبري المستقبل العلوي بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى اصطدام عدد من السيارات بها، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، فضلًا عن توقف تام في حركة المرور بالاتجاهين.

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بإقليم القناة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فتم الدفع بعدة سيارات إسعاف إلى الموقع، حيث جرى نقل اثنين من المصابين فورًا إلى المستشفى، بينما أُسعف مصاب ثالث لاحقًا، فيما استمرت الفرق الطبية بتمشيط المكان تحسبًا لوجود مصابين آخرين.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث أدى إلى إغلاق الطريق بشكل كامل، وسط جهود من الأجهزة الأمنية لرفع آثار التصادم وإعادة فتح الحركة المرورية. وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث وتقييم الوضع تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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حادث تصادم انقلاب سيارة نقل محافظة الإسماعيلية هيئة الإسعاف
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