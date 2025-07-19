العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة السويس، اليوم السبت، على جثة سيدة في حالة تحلل داخل شقتها السكنية بحي الأربعين، بعد بلاغ من الجيران بانبعاث رائحة كريهة من العقار.

تلقى قسم شرطة الأربعين، بلاغًا من سكان منطقة كفر محمد سلامة، يفيد بانبعاث رائحة نفاذة من إحدى الشقق بالدور الأرضي في عقار بشارع الغوري، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة برفقة فريق من الإنقاذ البري إلى محل الواقعة، وتم فتح الشقة بالقوة.

وبالفحص، تبين وجود جثة سيدة تدعى "نيفين. ب. أ" تبلغ من العمر 46 عامًا، مسجاة على الأرض وفي حالة انتفاخ وتحلل، ما يرجح وفاتها منذ عدة أيام.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة كانت متزوجة سابقًا ولديها طفلة، إلا أن زوجها تركها وانفصل عنها ويقيم حاليًا في مكان آخر مع ابنتهما.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمنطقة الخدمات، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووجود أي إصابات ظاهرية، وبيان ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو تحمل شبهة جنائية.

وتكثف الجهات الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان هناك أي تدخل خارجي تسبب في الوفاة.