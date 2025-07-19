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محافظ الأقصر يلبي طلب سيدة مُسنة ويشاركها فرحة توصيل الصرف الصحي - صور

01:34 م السبت 19 يوليه 2025
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  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يلبي طلب سيدة مُسنة ويشاركها فرحة توصيل الصرف الصحي (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يلبي طلب سيدة مُسنة ويشاركها فرحة توصيل الصرف الصحي (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يلبي طلب سيدة مُسنة ويشاركها فرحة توصيل الصرف الصحي (4)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يلبي طلب سيدة مُسنة ويشاركها فرحة توصيل الصرف الصحي (1)
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الأقصر - محمد محروس:

في لفتة إنسانية نالت استحسان الأهالي، استجاب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لمناشدة سيدة مسنة من سكان أحد أحياء المحافظة، كانت قد طالبت بتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منزلها، بعد سنوات من المعاناة مع غياب هذه الخدمة الأساسية.

وبعد تنفيذ أعمال التوصيل وتوفير الخدمة بشكل كامل، أوفى المحافظ بوعده، وحرص على زيارة السيدة في منزلها للاطمئنان عليها ومشاركتها فرحتها، وسط أجواء من البهجة بين أفراد أسرتها وأحفادها وأهالي المنطقة.

وأكد المحافظ أن باب المحافظة مفتوح للجميع، وأن تقديم الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعربت السيدة عن امتنانها قائلة: "أنا ماكنتش مصدقة إن طلبي هيتنفذ.. وربنا يبارك فيه، جالي لحد باب بيتي وفرحني".

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محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة الصرف الصحي
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