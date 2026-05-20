أعلنت جمعية الأورمان، نجاحها في تنظيم 32 قافلة طبية جديدة استهدفت عددًا كبيرًا من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، تحت إشراف كامل من وزارة التضامن الاجتماعي.

تأتي هذه القوافل تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين الأولى بالرعاية في مناطقهم ودون تكبدهم أي عناء، وذلك بالتعاون مع المستشفيات الجامعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، في إطار جهودها المستمرة لدعم المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية للفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي للدولة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القوافل شهدت تقديم منظومة علاجية متكاملة للمواطنين، شملت توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، عيون، عظام، جلدية، جراحة عامة، وأنف وأذن وحنجرة)، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وأشعة الرعاية الأولية اللازمة مجانًا، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى بالمجان وفقًا للروشتات الصادرة من الأطباء المتخصصين، كما تم تحويل الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلات جراحية عاجلة أو عمليات عيون (كمياه بيضاء أو زرقاء) إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة المتعاقد معها، على نفقة الجمعية بالكامل.

وأوضح في بيان، أن اختيار القرى والمناطق المستهدفة تم بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وشملت القوافل الـ32 عددًا من محافظات الوجهين القبلي والبحري، مع التركيز على القرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف شعبان أن نجاح هذه القوافل يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدعم اللامحدود الذي تقدمه الوزارة لتسهيل عمل الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الجمعية ملتزمة بالوصول إلى أبعد نقطة في مصر لتقديم الخدمة الطبية اللائقة بجودة عالية لكل مواطن يستحق الدعم.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة تكثيف حجم قوافلها الطبية، والتوسع في تقديم المساعدات الموسمية والتنموية (كرؤوس الماشية، وتسليم مشروعات التمكين الاقتصادي، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة)، وذلك جنبًا إلى جنب مع الخدمات الطبية، لتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية داخل المجتمع المصري.