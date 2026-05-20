كشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا عن الحصيلة النهائية للمصابين بالاختناق ، داخل أحد مصانع مدينة المنيا الجديدة إثر حريق في غرفة التكييف المركزي .

وأكد المصدر أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 8 مصابين د بالاختناق، وجميعهم حالتهم مستقرة، وخرج بعضهم من المستشفى عقب تلقى الاسعافات الأولية.

وضمت قائمة المصابين كل من: حسام. م، مينا. ج، سمر س، عواطف. س، دعاء. ش، شيماء. ك، شحاتة. ح، إيمان ن، علا.م، جميعهم عمال بالمصنع، وحالتهم مستقرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق في أحد المصانع بمدينة المنيا الجديدة، ومحاولة العمال السيطرة عليه.

جرى الدفع بقوات الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، وتبين نشوبه بسبب ماس في وحدة التكييف المركزي، وأثناء محاولة اخماده، أصيب عدد من العمال والعاملات بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

