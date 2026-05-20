كشفت الداخلية ملابسات فيديو لسيارات تسير برعونة وتعطل المرور بالقاهرة، وتبين أنها موكب زفاف وتم ضبط السيارات وقائديها.

فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر المواطنين من قيام قائدي سيارات ملاكي بالسير برعونة وتعطيل حركة المرور بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أن إحداها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائديها وعددهم 3 أشخاص.

اعتراف المتهمين بالمشاركة في موكب الزفاف

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم كانوا يشاركون في موكب احتفالي بمناسبة حفل زفاف أحد أصدقائهم.

وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.