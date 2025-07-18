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السيطرة على حريق يلتهم أشجار نخيل وحشائش في بني سويف - صور

02:40 م الجمعة 18 يوليه 2025
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بني سويف - حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، على حريق هائل اندلع في عدد من أشجار النخيل والحشائش والهيش، بالقرب من الطريق الرابط بين قريتي منشأة أبو مليح وبدهل بمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة واشتعال النيران في مساحة من الأشجار والنباتات الجافة المجاورة للطريق الزراعي بالمنطقة المشار إليها، فتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الموقف.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، كما فُرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المكان حتى انتهاء أعمال الإطفاء.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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حريق أشجار نخيل وحشائش بني سويف قوات الحماية المدنية
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