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في استجابة عاجلة.. السيطرة على انفجار خط مياه بكفر قورص بالمنوفية (صور)

12:27 م الجمعة 18 يوليو 2025
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المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، في السيطرة على انفجار مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقرية كفر قورص، والذي تسبب في تراكم كميات كبيرة من المياه بالطريق العام وتعطيل حركة المرور مؤقتًا.

وقال طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون، إنه وجّه رئيس الوحدة المحلية بكفر قورص بسرعة التعامل مع الأزمة فور تلقي البلاغ، بالتنسيق مع شبكة مياه قورص، حيث تم الدفع بفرق فنية لتحديد مكان الكسر واحتواء الانفجار.

وتمكنت الفرق المعنية من سحب المياه المتراكمة بالشوارع، والانتهاء من إصلاح الخط وإعادة ضخ المياه للمنازل بشكل طبيعي، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية تُذكر.

وأكد أبو حطب أن الطريق العام بالقرية أُعيد فتحه أمام المواطنين بعد رفع المياه وإزالة المعوقات بالكامل، مشيرًا إلى أن الاستجابة جاءت سريعة ضمن خطة المحافظة للتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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مركز أشمون المنوفية كفر قورص انفجار خط مياه بكفر قورص
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