انهيار كوبري مشاة يشل الحركة على زراعي القليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انهار كوبري مشاة بالكامل على الطريق الزراعي بمدينة طوخ في القليوبية، اليوم الجمعة، بعد أن اصطدمت به سيارة نقل كانت تحمل معدة ثقيلة، مما تسبب في توقف حركة المرور بالاتجاهين.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة المرور ومسؤولو مجلس المدينة إلى الموقع، حيث تبين أن سبب الانهيار هو ارتطام المعدة المحمولة على السيارة بجسم الكوبري أثناء مرورها أسفله.

وتسبب الحادث في تكدس مروري شديد على الطريق الزراعي، مما استدعى عمل تحويلة مرورية من داخل المدينة لتسيير حركة السيارات القادمة من وإلى القاهرة.