لصيف آمن.. تأهيل 120 منقذًا لحماية المصطافين بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل المنقذين، بالتعاون مع القوات البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة 120 منقذًا لتعزيز إجراءات السلامة على الشواطئ.

وتشمل المرحلة الجديدة ثلاث دورات تدريبية مكثفة، تضم كل منها 20 منقذًا، وتتضمن برامج نظرية وعملية تشمل اختبارات طبية وسباحة لمسافات تصل إلى 400 متر، بالإضافة إلى تدريبات على الإسعافات الأولية لحالات الغرق والكسور وفقدان الوعي.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ وضمان أعلى معدلات الأمان والسلامة، حيث يحصل من يجتازون التدريب بنجاح على شهادات معتمدة.