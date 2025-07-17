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الكشف على 670 مريضًا بقافلة مجانية بأبورديس (صور)

09:15 م الخميس 17 يوليه 2025
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    الكشف الطبي
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    قافلة مجانية
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    قافلة طبية
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    قافلة طبية مجانية
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جنوب سيناء - رضا السيد:

أنهت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني، فعاليات قافلتها الطبية المجانية بمستشفى أبورديس المركزي، والتي نجحت على مدار يومين في تقديم الكشف والعلاج لـ 670 مريضًا في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث جرى فحص 116 حالة بعيادة الباطنة، و108 بالعظام، و102 بالرمد، و87 بالجلدية، بالإضافة إلى عشرات المرضى في تخصصات الأطفال والجراحة والنساء والأسنان والأنف والأذن.

وأكد الشنهاب أن هذه القوافل تأتي في إطار الجهود المستمرة لتقديم خدمات طبية متميزة لمواطني المحافظة، بدعم من وزير الصحة والسكان ومحافظ جنوب سيناء، بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المقيمين على أرض المحافظة.

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قافلة مجانية بأبورديس قافلة طبية مديرية الشؤون الصحية جنوب سيناء
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