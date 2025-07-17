الدقهلية -رامي محمود:

كشفت سهير عبد الشهيد مصطفى، سيدة عقار المنصورة التى تعرضت لاعتداء جسدي "بالضرب والسحل" هي وابنتاها على يد شخصين بمدخل العقار الخاص بهن في منطقة تقسيم طرطير فى محافظة الدقهلية، عن تفاصيل جديدة ومروعة للواقعة.

وأكدت السيدة لـ"مصراوي"، أن المعتدين، وهما مستأجر لديها وابنه، تربصا بها في محاولة "للشروع في قتلها" بعد خلاف نشب بسبب تغيير عداد الكهرباء ورفض سداد الإيجار.

وأوضحت سهير، أن المشكلة بدأت قبل أشهر حين نشب خلاف بينها وبين المستأجرين الأصليين للشقة حول عداد الكهرباء، حيث "توجهت إلى هندسة الكهرباء وقدمت طلبًا بفصل العداد، وقام مسؤولو الشركة برفعه لاستبداله بعداد مسبق الدفع كونه معطلاً".

وأضافت أن المستأجر الأصلي رفض سداد قيمة الإيجار لمدة 4 أشهر بعد تغيير العداد، مما دفعها لرفع دعوى قضائية بالطرد، مضيفة: "فوجئت بتقديم محامي المستأجرين إيصالات سداد مزورة، وقمت بالطعن بالتزوير وعدم صحة تلك الإيصالات".

وأشارت السيدة إلى أن أبناء المستأجرين بدأوا في التربص بها وتهديدها بالإيذاء منذ رفع القضية، حتى وصل الأمر إلى محاولة قتلها، خاصة وأنها تقيم بالعقار بمفردها رفقة بناتها لسفر أبنائها الذكور خارج البلاد. وقد حررت محضرًا بالواقعة قبل حادث الاعتداء.

وعن لحظة الاعتداء، روت سهير: "يوم الواقعة نزلت لإلقاء القمامة، وفوجئت بأحد أبناء المستأجر يتتبعني على السلم، حينما حاولت فتح باب العقار، فوجئت به يغلقه بالقوة، وحين استغاثتي بالمارة، نزلت ابنتي إيمان، لنفاجأ بقيامهما بالاعتداء علينا بالضرب، مما أحدث إصابتنا بكدمات وسحجات بالجسم".

فور تداول مقطع الفيديو المصور للحادث، وجدت السيدة تفاعلاً كبيرًا من وزارة الداخلية، ممثلة في ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين، مضيفة: "رئيس المباحث راجل شهم وعاملني زي أمه، وقالي اطمني حقك هيرجع".

وأكدت سيدة العقار أن المستأجر الأصلي تنتهي مدة عقده في 10 أكتوبر من العام الجاري، مشيرة إلى أنها كانت تسعى لإخلاء العين المؤجرة بالطرق القانونية نظرًا لعدم سداد الإيجار، "إلا أن المستأجر استعان بأبنائه من أجل ترويعي والتعدي علينا وتهديدنا بالقتل".

كان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بلاغًا من سهير عبد الشهيد، 62 عامًا، موجهة بالتربية والتعليم بالمعاش، تتهم كلاً من: أحمد م.ح. (42 عامًا، تاجر سيارات)، وشقيقه سامح م.ح. (39 عامًا)، ووالدهما، بالتعدي عليها ونجلتيها بالضرب والسحل داخل مدخل عمارتها بمنطقة تقسيم طرطير بشارع قناة السويس.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبط المتهم الأول، فيما فر الثاني هاربًا قبل أن يتم القبض عليه لاحقًا.

وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة على ذمة المحضر رقم 6958 جنح ثان المنصورة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شاهد الفيديو: