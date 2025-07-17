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بينهم 3 أطفال.. إصابة 8 أشخاص في حادث بالوادي الجديد

01:33 م الخميس 17 يوليه 2025

مستشفى الفرافرة المركزي

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، وقع اليوم الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 10 من الطريق أسفر عن إصابة كل من حازم كريم إبراهيم – 36 عاما – من محافظة البحيرة، ياسين حازم كرم – 6 أعوام – من محافظة البحيرة، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، سليا حازم كرم – 9 أعوام – من محافظة البحيرة، تاليا حازم كرم – 8 أعوام – من محافظة البحيرة، مي سعد النجار – 34 عاما – من محافظة البحيرة، فرج أبو الفتوح عبد الباري– 56 عاما – من الفرافرة، علاء تمام أبو الوفا تمام – 37 عاما – من الفرافرة، إبراهيم إبراهيم حسين المرشدي– 51 عاما – من كفر الشيخ.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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