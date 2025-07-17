صياد بالأقصر يصطاد سمكة ساموس وزنها 65 كيلو

الأقصر - محمد محروس:

تمكن الصياد فهد عيسى، أحد أبناء قرية جزيرة راجح التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، من اصطياد سمكة ساموس ضخمة بلغ وزنها نحو 65 كيلوغرامًا.

وجرى نقل السمكة النادرة عبر سيارة خاصة إلى مخزن لحفظ الأسماك في منطقة حاجر كومير، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات الصحية لضمان سلامتها وجودتها.

وأثار اصطياد هذه السمكة حالة من الدهشة والإعجاب بين أبناء المنطقة، لا سيما في ظل ندرة مثل هذا النوع الكبير من الأسماك في نهر النيل خلال الفترة الأخيرة.