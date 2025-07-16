ندوة بمكتبة الإسكندرية تستعرض تحديات النقد الأدبي المعاصر - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نظّمت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية بعنوان "واقع النقد الأدبي المعاصر"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بمشاركة نخبة من أبرز أساتذة النقد الأدبي، وهم الدكتور عادل ضرغام والدكتورة شيرين أبو النجا، وأدارت الحوار الكاتبة والباحثة الدكتورة سارة قويسي.

افتتحت "قويسي" اللقاء بالتأكيد على أهمية تقييم المشهد النقدي الراهن في العالم العربي، واستكشاف الجوانب الإيجابية فيه والتحديات التي تحول دون تطوره ونضجه المؤسسي.

وتناول الدكتور عادل ضرغام أبرز أزمات النقد الأدبي المعاصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الثقافية المغلقة والتكتلات الشخصية تُنتج مجاملات تضر بالمشهد النقدي، وتُهمّش الأعمال الجادة لصالح أعمال ذات صخب إعلامي. وانتقد الاعتماد غير المدروس على مناهج أكاديمية ومصطلحات مستوردة دون استيعاب حقيقي، مؤكدًا أن كثيرًا من القراءات النقدية تفتقر للفهم العميق للعمل الأدبي.

وشدد "ضرغام" على أن غياب المعايير النقدية الواضحة أضعف دور الناقد، داعيًا إلى التأسيس لذائقة نقدية حقيقية قائمة على تراكم القراءة والممارسة، مع ضرورة التكوين المؤسسي للناقد رغم التحديات التي يفرضها الواقع الأكاديمي.

وشددت الدكتورة شيرين أبو النجا على أن النقد الأدبي يجب أن يكون موازيًا للإبداع، لا تابعًا له، متسائلة عن المعايير التي تحكم "القيمة" في الأعمال الأدبية المعاصرة، لا سيما في ظل ظاهرة "الكتب الأكثر مبيعًا" التي يصنعها الإعلام والتسويق لا الجودة.

وانتقدت "أبو النجا" ما وصفته بلغة "السلم والسلام" التي تُهيمن على الخطاب النقدي المعاصر، معتبرة أنها تفتقر إلى الاشتباك الحقيقي مع النصوص، مشيرة إلى أن ارتباط بعض النقاد بمؤسسات محددة قد يؤثر على استقلاليتهم ويوجه إنتاجهم نحو الترويج لا التقييم الموضوعي.

تجدر الإشارة إلى أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي يُقام في مقره بكورنيش الإسكندرية، ويستمر حتى 21 يوليو الجاري، يشهد مشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية، ويقدم أكثر من 215 فعالية ثقافية بمشاركة نحو 800 مفكر ومثقف وأكاديمي من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى أنشطة موازية في "بيت السناري" بالقاهرة و"قصر خديجة" بحلوان.