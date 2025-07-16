بالصور- مستشار رئيس الجمهورية يتابع تنفيذ "حياة كريمة" في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

عقد الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، اجتماعًا موسعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية، والوقوف على آخر التطورات والعقبات التي قد تؤثر على نسب التنفيذ.

شارك في الاجتماع كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

ووجّه مستشار رئيس الجمهورية الشكر لمحافظ أسوان على الجهود المبذولة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة، لاسيما في مشروعات الشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية والزراعية، التي يُنتظر الانتهاء منها خلال شهر ونصف، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات، والتي من المقرر تشغيلها تجريبيًا خلال 3 إلى 4 أشهر.

من جانبه، أكد المحافظ الدكتور إسماعيل كمال أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل ملحمة وطنية في إطار الجمهورية الجديدة، إذ تسهم في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين بالريف المصري. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 1993 مشروعًا في 100 قرية بمراكز إدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، تم الانتهاء من 1535 مشروعًا منها حتى الآن بنسبة إنجاز بلغت 77%، وجارٍ العمل على استكمال بقية المشروعات في أقرب وقت.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تكاتف جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على حياة المواطن الأسواني.