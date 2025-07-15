أسيوط - محمود عجمي:

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع مساء الثلاثاء أعلى محور ديروط بمحافظة أسيوط، إلى 3 وفيات و21 مصابًا، بينهم مشاركون في موكب زفة عروس كانت تمر بالطريق لحظة الحادث.

وكان الحادث قد نتج عن تصادم ثلاث سيارات، بينها سيارة نقل وأخرى ربع نقل وسيارة ملاكي، ضمن موكب زفاف، ما أدى إلى حالة من الذعر والحزن بين الأهالي عقب تحوّل أجواء الفرح إلى مأساة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من:

– زينب عبد المنجي محمد (65 عامًا)

– سوسن عبد التواب هريدي (47 عامًا)

– علي محمد عبد الحفيظ (20 عامًا)

وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى ديروط العام.

كما أسفر التصادم عن إصابة 21 شخصًا، من بينهم:

– حسن محمد شكري (24 عامًا)

– صفية عابد فارس (30 عامًا)

– ليلى محمد عبد الحفيظ (15 عامًا)

– يوسف محمد أحمد (16 عامًا)

– تحية محمد عبد الحفيظ (25 عامًا)

– عبد الرحمن سيد محمد

– صابرين محمود علي

– محمد رمضان هلال

– علياء عبد المجني حنفي

– أمنية خلف أحمد

– دياب منصور حماد

– عمر علي عابد

– منصور حماد محمد

– حامد علي توفيق

– عابد أحمد عابد

– مصطفى علي عابد

– فاطمة ربيع محمد حسن

– يارا صابر عبد الهادي

– جنات صابر عبد الهادي

– علياء صابر عبد الهادي

– ليلى محمد عبد الحفيظ

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي عبر سيارات الإسعاف ووسائل الأهالي، كما جرى تحويل 9 حالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي نظرًا لخطورة الإصابات.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم أعلى المحور. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى الموقع، حيث تبين من المعاينة اصطدام 3 سيارات، وسط تأكيد شهود عيان أن السيارة الملاكي كانت ضمن موكب الزفاف وقت وقوع التصادم المفاجئ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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