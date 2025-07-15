الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أحالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، العاملين بمركز التنمية الشبابية بكرموز إلى التحقيق الفوري، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات الإدارية خلال جولة تفقدية ميدانية بالمركز.

وجاء القرار بالتنسيق مع الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إذ شددت الشريف على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه لا تهاون مع مظاهر الإهمال أو التقصير، لا سيما في المرافق التي تخدم الشباب والنشء.

وأوضحت الشريف أن ما تم رصده اليوم داخل مركز التنمية الشبابية بكرموز غير مقبول، مشددة على أن المراكز الشبابية ينبغي أن تكون بيئة نظيفة وآمنة ومحفّزة للإبداع والمشاركة الفعالة.

كما وجهت وكيل الوزارة إدارة المتابعة الداخلية بالتواجد داخل المركز بشكل دائم لحل كافة المشكلات، مؤكدة استمرار حملات التفتيش المفاجئة لتقييم أداء مراكز الشباب، وإحالة أي تجاوزات أو تقصير للجهات المعنية على الفور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.