الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بارتكاب اعتداء جسيم وهتك عرض فتاة بالقوة، ما أدى إلى وفاتها داخل شقة بمنطقة المنتزه أول.

جاء حكم المحكمة حضوريًا للمتهم الأول وغيابيًا للباقين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل من المتهمين الأربعة "أ.م.ال"، "ن.ال.ك"، "م.م.ال"، و"م.ع.ف"، وذلك عن التهم المنسوبة إليهم في البنود الأولى والثانية والثالثة.

كما عاقبت المحكمة المتهم الأول بالحبس سنة إضافية عن واقعة تعاطي مخدر الحشيش، مع مصادرة الكمية المضبوطة، وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف، رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار أنس العبد، رئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عمر أمين، رئيس بمحكمة الاستئناف، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد الجواد.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 30695 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم الشرطة، يفيد بقيام مجموعة من المتهمين بالتعدي على المجني عليها "ف.ش.ا" بالقوة والعنف داخل شقة المتهم الأول.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين اعتدوا على المجني عليها دون رضاها، مستخدمين القوة وهتكوا عرضها داخل الشقة محل الواقعة، وأحدثوا بها إصابات جسيمة خلال احتجازها لمدة أربعة أيام.

وقد أسفر الاعتداء عن جهد زائد على القلب وهبوط في الدورة الدموية، سيما وأن المجني عليها كانت تعاني من تليف وتضخم بالكبد، مما أدى إلى وفاتها.

كما أثبتت التحقيقات وجود البصمة الوراثية للمتهم الأول على أظافر المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.