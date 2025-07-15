مصرع شابين في حادث مروع على طريق أسيوط الزراعي

أسيوط – محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين عند مدخل مدينة أسيوط، على الطريق الزراعي الرابط بين أسيوط ومنقباد.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن حالتي وفاة.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع كل من "علي. م. ع" (35 عامًا)، و"هشام. ع. ب" (28 عامًا)، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.